«Мы готовы»: Лавров прокомментировал учения НАТО в Чёрном море

Учения НАТО в Чёрном море связаны со стремлением США наращивать политику сдерживания России вопреки договорённостям. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, добавив, что Москва готова к любому развитию событий, сообщает РИА Новости.

Я думаю, что учения НАТО связаны со стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания РФ вопреки всем заклинаниям, которые произносились в 90-е годы [XX века] и которые нашли своё воплощение в основополагающем акте России — НАТО, полностью нарушенном в своей ключевой части, которая огласила обязательство НАТО не заниматься перемещением своей военной инфраструктуры на восток, на территорию новых членов, сейчас уже само собой разумеющимся, идёт речь о заинтересованности США в создании военно-морских баз в той же Румынии, в той же Болгарии, — сказал Лавров.

Он добавил, что это уже не нарушение «честного слова», которое ранее давали западные политики, обещавшие России не расширять НАТО на восток. По его словам, это прямое нарушение документа, который был подписан и который все превозносили как образец для мирного сосуществования и налаживания партнёрства

При этом Лавров отметил, что это не было неожиданностью, поскольку Россия привыкла к любым провокациям. В Москве «полностью готовы к любому развитию событий».

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, комментируя прохождение кораблей ВМС США у берегов полуострова, призвал Вашингтон не «безобразничать» и не испытывать на прочность Россию.