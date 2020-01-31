https://static.news.ru/photo/d34338b2-43f6-11ea-93ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский режиссёр Оливер Стоун раскритиковал внешнюю политику США. По его словам, Вашингтон подвергает весь мир опасности ядерной войны, став своеобразной «силой зла».

Мы и есть империя зла. <...> Мы дошли до предела, мы оказываем разрушительное воздействие на историю человечества, — заявил он в интервью телеканалу RT.

Стоун отметил, что самым худшим и опасным поступком Белого дома стал выход из «ядерного соглашения». Это, по мнению режиссёра, вернётся правительству США бумерангом. В частности, как пояснил Стоун, США в ближайшем будущем ждёт участь СССР.

То, что Рейган когда-то сказал про Россию, вполне применимо к США сегодня. Тогда я подумал: «То же самое, что произошло с Советским Союзом, произойдёт и с США», — подчеркнул Стоун.

Режиссёр отметил высокий уровень коррупции в Соединённых Штатах и указал на недостатки избирательной системы, где отдельный человек и его голос не имеют никакого значения.

Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин во время интервью с режиссёром Оливером Стоуном рассказал, что украинский политик Виктор Медведчук попросил его принять участие в крещении дочери. После этого кинодеятель обратился к главе государства с просьбой провести обряд и с его ребёнком.