«Мы будем вечно жить в Карабахе»: Алиев поздравил граждан с Днём Победы

Сегодня, 8 ноября, в Азербайджане впервые отмечают День Победы в войне за освобождение исторических земель от оккупации Армении. Война длилась 44 дня. Глава республики Ильхам Алиев, выступая в городе Шуша перед военными, заявил, что сдержал обещание деоккупировать территорию Карабаха, данное им в 2003 году после победы на выборах.

Во время своего выступления политик подчеркнул, что несмотря на всё международное давление, Азербайджан «не сделал ни шага назад» и вернулся свои земли. По его словам, теперь азербайджанцы будут жить в Карабахе вечно.

Кроме того, во многих городах прошли праздничные шествия. Улицы, балконы и фасады зданий украсили азербайджанским флагом. В мечетях, в том числе в карабахской мечети Юхары Говхар Ага, был совершён благодарственный намаз. Граждане собрались на Аллее павших героев для того, чтобы почтить память погибших в карабахской войне солдат. Самые яркие моменты Дня Победы — в галерее NEWS.ru.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.