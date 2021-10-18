МВФ и Украина договорились пересмотреть кредитную программу

Международный валютный фонд (МВФ) достиг соглашения с Украиной о пересмотре кредитной программы. В её рамках Киев рассчитывает в будущем получить $700 млн, сообщается на сайте фонда.

Соглашению требуется утверждение руководством МВФ.

Сотрудники МВФ и украинские власти достигли договорённости на уровне персонала о политике поддержки реформ в стране в контексте соглашения о резервном кредитовании (SBA). Это открывает путь для рассмотрения первого пересмотра SBA и запроса о продлении программы исполнительным советом МВФ, — отмечается в сообщении.

Детали договорённости уточнила руководитель миссии МВФ на Украине Иванна Владкова-Голлар. По её словам, речь идёт о договорённости на рабочем уровне о мерах «в области экономической, финансовой и структурной политики».

Они направлены на то, чтобы помочь Украине справиться с экономическим кризисом и кризисом в области здравоохранения, вызванным COVID-19. При этом в стране должна сохраниться макроэкономическая и финансовая стабильность, подчеркнула Владкова-Голлар.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву следует привлечь к ответственности. С таким требованием к президенту США Джо Байдену обратились представители американского сената. Как установил независимый аудит, во времена работы Георгиевой во Всемирном банке она распорядилась поднять Китай в рейтинге удобных для бизнеса стран.