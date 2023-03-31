МВД Украины объявило о завершении формирования бригад «Гвардии наступления» МВД Украины объявило о завершении формирования бригад для захвата Крыма и Донбасса

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Восемь бригад «Гвардии наступления» МВД Украины были сформированы и теперь готовы к активным наступательным действиям, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко в ходе телемарафона на украинском телевидении. Ранее МВД Украины начало создание штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников с целью захвата Крыма и Донбасса.

На данный момент сформировано восемь бригад, мы готовы к активным наступательным операциям, — заявил Клименко.

Ожидалось, что проект «Гвардии» объединит в структуре МВД шесть существующих подразделений и два новых: бригаду государственной пограничной службы «Стальная граница» и штурмовую бригаду национальной полиции «Ярость».

После начала спецоперации власти Киева неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым, особенно в свете сообщений о новых поставках западного вооружения.

Ранее замминистра иностранных дел Украины и бывший посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что полученных 50–60 танков от западных стран не хватит для контрнаступления. Он подчеркнул, что российские военные способны ежедневно производить или приводить в боеспособность до 10 танков. По словам Мельника, такой расклад не позволит Киеву добиться преимущества на поле боя.