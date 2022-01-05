МВД Казахстана: в беспорядках погибли восемь силовиков, ещё 317 ранены

Во время беспорядков в Казахстане погибли восемь полицейских и солдат Нацгвардии, ещё 317 ранены, сообщили местные СМИ со ссылкой на МВД республики. Sputnik Казахстан сообщает, что в Нур-Султане очень тихо, ни о каких беспорядках речи не идёт. Но в Доме министерств готовятся в случае необходимости держать оборону, уточняют там. Множество случаев вандализма отмечаются в Алма-Ате.

Проезды к Дому министерств в Нур-Султане заставили бетонными блоками, дежурят сотрудники полиции, к зданию стянута техника, — передаёт корреспондент Sputnik.

В МВД Казахстана заявили, что акты вандализма и мародёрства организованы провокаторами, призывают не поддаваться на эти провокации. В Алма-Ате в различных районах преступники крушат офисы, ломают банкоматы, магазины.

В Алма-Ате после почти семи часов отсутствия появился Интернет, сообщил корреспондент РИА Новости.

Казахстану необходимо обратиться за помощью в ОДКБ, заявил ранее Герой Казахстана, первый казах-космонавт Токтар Аубакиров. Он уточнил, что следует ввести на территорию Казахстана войска организации, в том числе российские, поскольку силовые ведомства республики не могут справиться с беспорядками.