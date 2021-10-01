МВД Грузии перебросило бронетехнику и спецназ в Батуми

Министерство внутренних дел Грузии (МВД) перебросило бронетехнику и полицейский спецназ в Батуми. Сотрудники спецназа отправились в город на личных автомобилях. Об этом сообщает агентство Odishinews.

Отмечается, что колонна полицейских бронемашин «Кобра» направилась в Батуми из города Зугдиди.

Ранее Саакашвили сообщил, что вернулся на родину. Он обещал приехать в Грузию к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В украинском офисе политика подтвердили информацию о его отъезде в Грузию.

Тем временем в МВД Грузии опровергли возвращение Саакашвили в страну.

По последним данным, Саакашвили не покидал территорию Украины и в течение последних четырёх дней находится в украинском городе Трускавец. Об этом сообщила телекомпания «Имеди».

Грузинские власти не раз заявляли о том, что Саакашвили будет задержан, как только пересечёт границу. Он уехал из Грузии в 2013 году. Там против политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осуждён на тюремные сроки.