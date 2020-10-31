МВБ: попытки вмешательства в выборы в США извне исключены

https://static.news.ru/photo/604f8e5a-1cbd-11eb-ba50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Другие страны не смогут вмешаться в выборы в США 3 ноября и предопределить их исход, так как просто не располагают необходимыми умениями и ресурсами, заявил глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности (МВБ) Кристофер Кребс.

Он сообщил, что в министерстве не знают такой страны, которая смогла бы изменить хотя бы один голос в США. Возникающим техническим сложностям он призвал не придавать значения, сообщает ТАСС.

Американцам необходимо быть уверенными в защищённости своего голосования, подсчёта голосов и его результатов, — заверил Кребс.

Среди проблем, на которые не стоит остро реагировать, он назвал «падение вебсайта» и различные ошибки в конфигурации оборудования. Кребс добавил, что МВБ США за последние четыре года научилось нейтрализовывать угрозы в киберпространстве «за 27 часов».

Как сообщал NEWS.ru, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявления о так называемом российском вмешательстве в выборы США — это чушь. По её словам, ложь о вмешательстве России в американские выборы уже перешла в разряд чёрного юмора.