Мужчина захватил заложника в Турции и потребовал встречи с главой МВД

Фото: Mustafa Ozdabak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженный мужчина захватил в заложники водителя грузовика неподалеку от Стамбула, сообщил телеканал Haber Global. Он несколько раз выстрелил в воздух и потребовал встречи с главой МВД Али Ерликаем.

Отмечается, что правоохранители пытались остановить грузовик на въезде на трассу, однако мужчина, угрожая оружием, потребовал от водителя продолжать движение. В итоге полиция сделала предупредительные выстрелы в воздух и остановила машину.

К месту инцидента стянуты дополнительные силы, которые пытаются убедить мужчину сдаться. При этом злоумышленник опубликовал в своих соцсетях ролик, где он призывает главу МВД разобраться в своей истории.

Я не психически больной. Меня обманули, хотели убить, у меня есть подтверждение этой информации, — сказал мужчина.

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