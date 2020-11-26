Мусульманка-модель бросила работу из-за религии

https://static.news.ru/photo/2409c528-301d-11eb-b23a-fa163e074e61_660.jpg Халима Аден Фото: instagram.com/halima

Первая снявшаяся в купальнике и хиджабе американская модель кенийско-сомалийского происхождения Халима Аден завершила модельную карьеру. Причиной стали религиозные взгляды.

23-летняя Аден была первой девушкой, которая снялась для спортивного журнала Sports Illustrated Swimsuit в мусульманском купальнике буркини и хиджабе. Завершить карьеру её подтолкнули религиозные убеждения и слова матери о том, что работа меняет её в худшую сторону, сообщила она Sky News.

Аден объяснила, что «потеряла себя» во время работы с крупными изданиями. Так, например, её расстраивало, что большинство стилистов несерьёзно относились к хиджабу и постоянно пытались прикрыть его на съёмках. Кроме того, из-за давления со стороны окружающих она не могла расслабиться во время фотосессий.

Как писал NEWS.ru, американская компания спортивной одежды и обуви Nike представила коллекцию купальных костюмов «Victory Swim», ориентированную на женщин мусульманских взглядов.

Одна из спортсменок, которая вдохновила дизайнеров компании на создание спортивного буркини, — фигуристка Захра Лари из ОАЭ. Она первая женщина-мусульманка, которая выступила на соревнованиях в хиджабе.