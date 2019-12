Коллекцию выпустят в феврале 2020 года.

Nike’s new line of modest swimwear is lightweight & quick-drying w/ UPF 40+ sun protection. The Nike Victory Swim Collection - featuring a full-coverage swimsuit, swim hijab, tunic top, & swim leggings will be available Feb. 1, 2020. pic.twitter.com/LzVvbuyyjx