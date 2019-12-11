https://static.news.ru/photo/94b34f44-1bd1-11ea-bb4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: StockSnap /pixabay.com

Американская компания спортивной одежды и обуви Nike представила коллекцию купальных костюмов «Victory Swim», ориентированную на женщин мусульманских взглядов. Об этом сообщает газета «Известия».

Коллекция Nike Victory Swim Collection демонстрирует силу инноваций, позволяющих всем женщинам открыть для себя радость спорта, — процитировала газета «Известия» креативного директора компании Марту Мур.

Коллекцию выпустят в феврале 2020 года.

Nike’s new line of modest swimwear is lightweight & quick-drying w/ UPF 40+ sun protection. The Nike Victory Swim Collection - featuring a full-coverage swimsuit, swim hijab, tunic top, & swim leggings will be available Feb. 1, 2020. pic.twitter.com/LzVvbuyyjx — Heidi Burgett (@heidiburgett) December 10, 2019

Одна из спортсменок, которая вдохновила дизайнеров компании на создание спортивного буркини — фигуристка Захра Лари из ОАЭ. Она первая женщина-мусульманка, которая выступила на соревнованиях в хиджабе.

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