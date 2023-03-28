Муми-троллей запретили в России: как Янссон придумала героев, боясь войны Наследники финской писательницы и художницы Туве Янссон запретили использовать образы ее книг на территории РФ

Фото: Reino Loppinen/Lehtikuva/Public domain/Wikimedia Commons

Туве Янссон

Обитатели Муми-долины не приедут в Россию. Наследники финской писательницы и художницы Туве Янссон запретили использовать образы ее книг на территории РФ. Что стало причиной такого решения и как Янссон придумала героев — в материале NEWS.ru.

Почему муми-троллей запретили в России

«Из-за санкций и своей позиции она [компания Moomin Characters, владеющая правами на всех персонажей повестей и комиксов Янссон] больше не выдает новые лицензии на использование образов муми-троллей в России и не продлевает действующие соглашения», — цитирует издание VPost представителя компании Moomin Characters.

Именно по этой причине — из-за отзыва лицензии правообладателем — ранее был отменен детский праздник «Весенний фестиваль муми-троллей» в одном из московских торговых центров. Сотрудник агентства, представлявшего интересы Moomin Characters в России, предложил организаторам заменить муми-троллей на «популярного Чебурашку».

Фото: Natsuki Sakai/AFLO/Global Look Press Парк развлечений, посвященный муми-троллям в Японии

Что за компания Moomin Characters и кто ее основал

Компания Moomin Characters была создана в 1958 году самой Туве Янссон и ее младшим братом Ларсом — художником, скончавшимся в 2000 году. Сейчас компанией управляют члены семьи писательницы. Своих детей у нее не было, а авторские права на книги и рисунки она передала племяннице Софии Янссон — дочери Ларса.

Лицензионная продукция с муми-троллями — сувениры, знаменитые фарфоровые муми-чашки и другая посуда с рисунками Янссон, которую выпускает финская керамическая фабрика Arabia, — в 2008 году принесла в госбюджет Финляндии доход, сопоставимый с налоговыми отчислениям корпорации Nokia. А десять лет назад руководство компании оценивало годовой розничный оборот лицензионной продукции в €400 млн — без учета доходов от медиаправ, пишет VPost Media.

Кстати, саму Туве Янссон, которая при жизни стала миллионером, все же раздражала излишняя коммерциализация её творчества. Но именно доходы от маек, кепок, значков и других товаров с муми-троллями позволили ей арендовать, а затем выкупить остров Кловахарун в Финском заливе, ставший ее родным домом и творческим пристанищем. А первый «продакт плейсмент» она разместила на страницах своей же книги: ее Муми-тролль надел галстук с изображением себя самого.

Фото: shutterstock.com По всему миру продаются сувениры с героями Янссон

Почему Туве Янссон считала себя художником, а не писателем

Туве Янссон родилась в 1914 году в Российской империи, в Великом княжестве Финляндском. Хельсинки тогда именовался Гельсингфорсом. Туве принадлежала к творческой семье. Ее отец Виктор Янссон был признанным финским скульптором. А мать Сигне Хаммарштен, переехавшая в Финляндию из Швеции, была известной художницей и книжным иллюстратором.

По материнской линии Туве происходила из древнего шведского рода. Впоследствии Янссон писала свои книги, прославившие Финляндию на весь мир, именно на шведском, а не на финском (хотя оба языка были для нее родными).

Девочка пошла по стопам матери, ее страстью было рисование. В десятилетнем возрасте Туве начала иллюстрировать популярный детский журнал, который издавали друзья ее родителей. Подростком она поступила на факультет изящных искусств шведского колледжа, потом стажировалась в художественных школах Германии, Италии, Франции. Вернувшись на родину, Янссон стала востребованным книжным иллюстратором, сочиняла фантастические комиксы. Она всегда считала себя именно художником, но не писателем.

Как Туве решила писать про муми-троллей

Мысль о сказочной книге родилась у Туве Янссон в 1939 году. В вымышленном мире муми-троллей 25-летняя Янссон искала укрытие от новой реальности, которую принесла Советско-финская, а затем Вторая мировая война. «Порой меня охватывает такая нескончаемая безнадежность, когда я думаю о тех молодых, которых убивают на фронте. Разве нет у нас у всех, у финнов, русских, немцев, права жить и создавать что-то своей жизнью... Можно ли надеяться, давать новую жизнь в этом аду, который все равно будет повторяться раз за разом», — приводил слова Янссон ее биограф.

Фото: Public domain/Wikimedia Commons Туве Янссон с детства мечтала стать художницей

Ее спасением стал образ идеальной семьи — но только сказочной. Туве придумала историю о маленьких существах, похожих на бегемотов, которые бродят по миру в поисках исчезнувшего отца и дома, смытого потопом. Но образ первого героя Снорка она придумала еще в детстве. Его прообразом послужил Иммануил Кант, о котором она поспорила с братом. Самой Туве немецкий философ был не слишком симпатичен, и она нарисовала его на стене уличного туалета в виде странного существа. Потом Снорк-Кант перекочует на страницы ее книг.

В книгах Янссон было много политики

Приход к власти Гитлера произвел удручающее впечатление на Туве Янссон. В комиксах 1930-х годов она рисовала грустных муми-троллей, бредущих по мрачным улицам Третьего рейха. В октябре 1944 года на обложке номера сатирического журнала Garm, посвященного выводу германских войск из Финляндии, Туве Янссон изобразила воплощенный страх европейцев — толпу человечков-гитлеров, рыскающих в поисках беззащитных муми-троллей. В повести «Комета прилетает» отразился ужас, который испытали Янссон и ее современники из-за новостей об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки.

Прототипом лучшего друга Муми-тролля — Снусмумрика — стал известный финский интеллектуал, социалист Атос Виртанен. Он был женихом Туве, но они расстались. Даже знаменитую шляпу с широкими полями для Снусмумрика Янссон «одолжила» у Виртанена.

При этом на протяжении всей жизни Туве Янссон обвиняли в буржуазности. В 1948 году финская коммунистическая газета разорвала контракт с ней, потому что по сюжету Муми-папа начал выписывать монархическую газету. Писательница и не скрывала, что ее «тролли — наглые представители высшего общества». «Я подозревала их в этом уже давно. Но я не могу и не хочу ничего в них менять», — иронизировала Янссон.

Какое наследие оставила Янссон

Всего Янссон написала восемь повестей о муми-троллях («Маленькие тролли и большое наводнение», «Муми-тролль и комета», «Шляпа волшебника», «Опасное лето», «Мемуары Муми-папы», «Волшебная зима», «Папа и море», «В конце ноября»), один сборник рассказов «Дитя-невидимка», четыре книжки в картинках («Опасное путешествие», «А что потом», «Кто утешит малютку», «Мошенник в доме Муми-троллей»). Особняком стоят автобиографическая повесть о детстве «Дочь скульптора» (1968) и сборник рассказов «Летняя книга» (1972), также ставшие классикой финской литературы.

Фото: shutterstock.com Книги Туве Янссон переведены на 30 с лишним языков

Книги Туве Янссон переведены на 30 с лишним языков мира, по ним ставят спектакли и даже балеты. В 1974 году в Национальном оперном театре Финляндии состоялась премьера оперы про муми-троллей. Либретто к нему написала сама Янссон. В 1978 году советская киностудия «Экран» сняла три кукольных мультфильма про муми-троллей. Автором сценария стала Людмила Петрушевская под псевдонимом А. Алтаев. Роли озвучили Зиновий Гердт, Рина Зеленая и Юрий Яковлев.