Быстрой победы не вышло: как СССР воевал, а потом мирился с Финляндией 12 марта 1940 года в Москве был подписан мирный договор, закончивший Советско-финляндскую войну

Фото: wikimedia.org

Комсостав (на переднем плане) и рядовые красноармейцы с захваченным флагом Финляндии

Не поладили Финляндия и Советская Россия уже с 1918 года. Москве пришлось смириться с тем, что правый лагерь взял вверх у северных соседей, поубивав десятки тысяч коммунистов и их сторонников. Потом начались трения вокруг границы в Карелии, на большую часть которой претендовали Хельсинки. В 1920-х годах Советская Россия и Финляндия пережили из-за этого парочку необъявленных войн. А с приходом к власти в Германии нацистов ситуация быстро покатилась к полномасштабному конфликту. И даже проигрыш Финляндии в Зимней войне 1939–1940 годов не стабилизировал ситуацию.

Как Хельсинки мечтал о Великой Финляндии

Окончательный развал Российской империи после ноября 1917 года разжёг пожар окраинных национализмов. Финляндия была тут в первых рядах. В 1920-х годах молодое финское государство уже имело настоящий реваншистский комплекс. Хельсинки претендовал на всю Карелию, а если политическая судьба будет благосклонной, то и на Архангельскую, Мурманскую и большую часть Ленинградской областей СССР.

Конечно, на это можно было бы смотреть с усмешкой, если бы уже в 1929 году Финляндия не начала постепенно милитаризировать экономику. Когда у власти в Германии оказались нацисты, Хельсинки полез в Берлин с настойчивыми просьбами продать им оружие и военные технологии. Третий рейх не сильно сопротивлялся.

В декабре 1934 года в Берлин приехал Карл Густав Маннергейм, председатель Совета обороны Финляндии. Мало того что он договорился о военных поставках, так ещё обсудил возможность совместной войны против СССР. Через пару лет Альфред Розенберг, один из ведущих идеологов нацистов, открыто заявит об общности судеб Финляндии и Германии. Заодно финнов признают арийцами.

Фото: ASSOCIATED PRESS/ТАСС Фельдмаршал Финляндии Карл Маннергейм читает тысячам гражданских лиц, собравшихся на Большой площади в Хельсинки, 18 октября 1939 года

Москва на всё реагировала нервно. С 1934 года Хельсинки забрасывался предложениями о заключении Восточного пакта — системы региональных союзов. Но Финляндия отказалась, сославшись на свой нейтралитет. Вот только её соседи, Швеция и Норвегия, на его счёт имели другое мнение.

В интересах не только Швеции, но и укрепления мира было бы желательно вовлечение Финляндии в орбиту скандинавской политики нейтральности; к сожалению, влияние Германии на известные круги Финляндии этому препятствует. Это опасность и для нас, и для вас, — конфиденциально сообщала в 1935 году слова главы шведского МИД, посол СССР в Стокгольме Александра Коллонтай.

Ничего удивительного, что на фоне всего этого в Москве политический режим в Финляндии открыто называли «фашистским». С началом Второй мировой войны в 1939 году обе страны со всё большим подозрением смотрели друг на друга.

Как Финляндия готовилась к войне

Готовиться к потенциальной войне Финляндия начала загодя. Мюнхенский сговор достаточно откровенно продемонстрировал, что бывает с маленькими странами Европы, за спинами которых великие державы решают свои насущные проблемы.

Во-первых, страна всё больше тратила на оборону. Это касалось не только сооружения пресловутой «Линии Маннергейма» на Карельском перешейке. Финляндия постоянно увеличивала закупки военной техники и стратегических запасов. Если в 1938 году страна тратила на военные нужды 1,1 млрд марок, то уже в 1939 году — более 3 млрд. А в 1940 году, на фоне идущей войны с СССР, планка военных расходов подскочила до 13,4 млрд марок.

Фото: wikimedia.org Финский солдат с пулемётом

Во-вторых, Финляндия постепенно увеличивала закупку продовольствия и топлива на внешнем рынке. Проблемы начались уже в 1939 году. Морская блокада со стороны Британии, с одной стороны, и минирование Балтики и прибрежных вод со стороны Рейха, с другой, привели к гибели 24 финских моряков и повреждению 8 кораблей. Это были первые жертвы Финляндии в мировой войне.

В-третьих, в августе 1939 года страна провела массовые учения, в которых приняли участие 20 тысяч военнослужащих. Военный министр был в трауре. Выяснилось, что армии не хватает артиллерийских снарядов, минометных мин и боеприпасов вообще.

Но, с другой стороны, было понятно, что исправлять. В итоге по настоянию Маннергейма на внешнем рынке — в Венгрии, Швеции, Германии, Франции, Британии и других государствах началось размещение военных заказов. Их объем увеличился вдвое за несколько месяцев.

Дополнительно в октябре 1939 года, на фоне буксующих и неудачных переговоров в Москве, провели массовую мобилизацию. Людей забирали из лесного комплекса, в котором было много безработных из-за падения экспорта, а также сельского хозяйства. Армия была укомплектована и снабжена всем необходимым. Финляндия ожидала войны и была готова к ней.

Западная цивилизация против «варваров»

Со своей стороны, СССР очень хотел обезопасить Ленинград, крупный военный и политический центр страны. Москва хотела отодвинуть границу подальше от города, ведь до Финляндии было 32 км. А политическая верхушка страны не внушала доверия — вела переговоры с рейхом о совместных действиях против Москвы, пресса раздувала реваншизм, а военные откровенно готовились к войне.

И тем подозрительней была неуступчивость финнов во время переговоров. Им, понимаешь, предлагают большие территории в Карелии, необитаемые, правда, а они не хотят их брать взамен небольших уступок на Карельском перешейке. Правда, это были наиболее развитые территории в Финляндии, но Хельсинки же постоянно кричал про «родную Карелию»!

В какой-то момент СССР начал всё больше склоняться к военному решению пограничного вопроса с финнами. И причиной стали необоснованные ожидания краха финской экономики от военного перенапряжения.

Мне кажется, что их петушиной позы хватит очень ненадолго. Известно, что финны сейчас тратят на армию в день 60 млн финск. марок. При их бюджете этого одного факта достаточно, чтобы вызвать банкротство страны, — сообщал в Москву 12 ноября 1939 года временный поверенный в делах СССР в Финляндии Евгений Синицын.

Помимо ошибок Москвы в деле оценки экономики Финляндии, не меньший просчёт её ждал на дипломатическом фронте.

Лига Наций не оценила войну, которую СССР начал 30 ноября 1939 года против Финляндии. И 12 декабря этого же года Москву попросили на выход с вещами из этой организации. Интересно, что скандинавские соседи Финляндии отказались голосовать за выход СССР из Лиги.

Фото: wikimedia.org Стэнли Брюс председательствует в Совете Лиги Наций в 1936 году

А дальше Москва столкнулась с тем, что практически вся Европа, США и британские доминионы стали помогать Финляндии. Одних только добровольных пожертвований пришло более чем на 2 млрд марок. Плюс к этому Хельсинки умудрился практически задаром переоборудовать свою авиацию, которая увеличивалась с менее 150 устаревших самолётов до почти 400 относительно новых. География поставок была при этом широчайшей — даже Южно-Африканский союз (ЮАС) прислал 25 самолётов!

Не менее массово помогали Финляндии с танками и артиллерией. Последнюю прислали в размере 1132 штук, практически то же количество, с которым страна начала войну с СССР — 1134. Особенно с военной помощью старались США, которые наложили на СССР эмбарго, фактически остановив торговлю с Москвой. В стране началась пропагандистская кампания, когда даже в сельских церквях собирали деньги на «борьбу западной цивилизации против варваров». После 1945 года, по мнению Вашингтона, в мире осталась только одна тоталитарная страна — и ею был СССР.

Хотя Финляндия готовилась к войне, но её начало застало общество врасплох. Однако очень скоро финские политики очухались, и страна превратилась в большой военный лагерь. В нём не было место сомнениям. Мобилизованный пропагандистский аппарат быстро раздул военную истерию, плавно перешедшую в русофобию и требования воевать до победного конца.

И хотя размеры противников были несопоставимы, международная помощь и плазменный национализм заставили Хельсинки поверить, что они могут победить в войне. Тем более что СССР плотно застрял на Линии Маннергейма, а англо-французские союзники уже начали планировать десант двух английских дивизий и 50 тысяч французских «волонтеров» на советско-финский фронт.

«Русские застряли в Финляндии»

Однако у планов Парижа и Лондона по спасению Хельсинки оказался внезапный противник — Стокгольм. Швеция была крупнейшим донатором военной и гражданской помощи Финляндии. Но у неё были свои соображения отказать.

Фото: wikimedia.org/Финский архив фотографий военного времени Завтрак на Карельском перешейке во время переподготовки осенью 1939 года перед Зимней войной

Дело в том, что верхушка страны опасалась того, что начавшаяся Вторая мировая война распространится на неё. Британские политики откровенно заявляли, что стальной и горнорудный комплекс Швеции не должен остаться рейху.

Если Финляндия пожелает, акция Запада будет начата немедленно; Норвегию и Швецию больше не спросят, их только проинформируют, — откровенно заявлял 2 марта 1940 года Уинстон Черчилль, планируя создание сквозного антигерманского фронта на территории всей Скандинавии. И если для этого надо было оккупировать Швецию — Лондон был к этому готов.

Со своей стороны в нацистской Германии не питали иллюзий по отношению к Финляндии. Военно-политическая верхушка рейха считала, что СССР выиграет рано или поздно — это было просто соотношение материальных ресурсов. Однако то, что он плотно застрял на Карельском перешейке, играет на руку Берлину.

Русские совсем застряли в Финляндии, при этих сибирских морозах. Второго фронта в обозримое время бояться не приходится, — напишет в своём дневнике Йозеф Геббельс 19 января 1940 года.

По мнению Берлина, ситуация для него складывалось идеально. Москва не скоро забудет отношение Парижа и Лондона к её войне с Финляндией. С другой стороны, Хельсинки после проигрыша будет полон реваншистских настроений — такого союзника можно будет брать «тёпленьким», он не уклонится от войны с СССР. Одновременно с этим Союз будет зализывать раны после зимней кампании 1940 года. Уж больно много проблем было выявлено у РККА. Вермахт это учтёт на будущее, когда будет готовить окончательный вариант плана нападения.

Ослабленный и срочно перевооружающийся СССР не сможет выставить второй фронт против рейха, когда последний нападет на Францию: в Берлине считали, что Москва хотела бы, но будет слишком занята своими проблемами. Так тем лучше — англо-французских союзников можно будет легко разгромить.

Чего в рейхе не очень рассчитали, так это того, что уже в конце февраля 1940 года РККА стала успешно преодолевать полосу укреплений на перешейке. В начале марта крах Финляндии был уже очевиден всем.

Фото: Виктор Темин, Николай Петров/ТАСС Декабрь 1939 г. Финляндия. Красноармейцы у взорванных дотов в районе Хоттинен в ходе Советско-финляндской войны

Параллельно с этим шведская дипломатия начала прощупывать почву для мирного договора. Стокгольму надо было торопиться, так как Лондон и Париж уже наседали на него, требуя дать проход для «добровольцев» на финский фронт. 5 марта 1940 года Финляндия через шведских дипломатов сообщила СССР, что согласна на его условия мира. Переговоры начались 6 марта, а 12 марта был заключён мир.

Несмотря на значительные территориальные приращения, особенно Карельский перешеек, который сыграет положительную роль в обороне Ленинграда, СССР (как впрочем и Финляндия) заплатил большую цену за эту войну. Более 126 тысяч погибших у первых и более 25 тысяч у вторых, но страшней всего то, что расчёты Берлина полностью оправдались. Маленькая зимняя кампания поменяла военные и политические расклады в Европе и частично обеспечила катастрофическое начало Великой Отечественной войны.