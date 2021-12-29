Москва приветствовала назначение спецпредставителей Анкары и Еревана

Москва считает назначение спецпредставителей Армении и Турции для проведения диалога логичным и разумным шагом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге. По её словам, российская сторона не раз заявляла о готовности оказать посреднические усилия и сыграть роль в урегулировании.

Нормализация отношений между Ереваном и Анкарой способствовала бы оздоровлению общей обстановки в регионе и формированию атмосферы доверия и добрососедства, — сказала Захарова.

При этом она также прокомментировала прошедшую ранее встречу представителей общественности Азербайджана и Армении, которая способствовала восстановлению доброжелательного общения и последовательной нормализации отношений между сторонами. По её словам, настрой на конструктивный диалог был продемонстрирован в том числе при обсуждении ряда гуманитарных тем.

Россия поддерживает подобные начинания. Мы в перспективе планируем проводить такие контакты на регулярной основе, в том числе в Азербайджане и Армении, — отметила дипломат.

Ранее сообщалось, что представители общественности Азербайджана и Армении провели первую после окончания военного конфликта в Карабахе встречу в Москве при участии спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. Отмечается, что на встрече обсуждались меры по смягчению напряжённости в отношениях между народами двух стран.

Также глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации двусторонних отношений может пройти в Москве. Представителями турецкой и армянской сторон стали экс-посол Турции в США Сердар Кылыч и вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян. Также Чавушоглу подчеркнул, что в вопросе диалога с Ереваном Анкара тесно координирует свои действия с Баку.

На данный момент между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, а граница закрыта с 1993 года. Сложные отношения между странами объясняются рядом обстоятельств, в частности тем, что Анкара поддерживает позицию Баку по карабахской проблеме.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.