https://static.news.ru/photo/9a76e594-7aaf-11e9-9512-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Muzi/imago-images.de/Global Look Press

Россия и Китай созвали заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) из-за планов Соединённых Штатов разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия.

По словам исполняющего обязанности постпреда РФ при международной организации Дмитрия Полянского, внеочередное заседание состоится в четверг, 21 августа.

В понедельник, 19 августа, США провели испытания ракеты, характеристики которой подпадают под действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Запуск состоялся с острова Сан-Николас в Калифорнии. Дальность полёта устройства наземного базирования составила около 500 километров. Позднее была опубликована и видеозапись запуска, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал испытание ракеты в Соединённых Штатах Америки прямым доказательством того, что США изначально вели дело к подрыву договора. Он также отметил, что эти мероприятия невозможно подготовить в короткие сроки.