Москва и Баку создадут совместный центр поддержки малого и среднего бизнеса

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Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач заявил на заседании азербайджано-российской межправкомиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству, что Москва и Баку договорились о создании Российско-Азербайджанского центра кооперационных связей, сообщает «Интерфакс-Азербайджан». Соответствующий протокол подписали генеральный директор АО «Корпорация МСП» Александр Исаевич и председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA) Орхан Маммадов.

Центр кооперационных связей будет представлять собой постоянно действующий механизм поддержки малого и среднего предпринимательства наших стран по выходу бизнеса на рынки России и Азербайджана, а также на рынки третьих стран, — отметил Вольвач.

Стороны договорились осуществлять закупки крупных компаний обеих стран у субъектов МСП, способствовать встраиванию субъектов малого и среднего предпринимательства в производственные цепочки крупных компаний, а также оказывать содействие по организации поставок продукции в торговые сети. Такая координация в сфере бизнеса между Москвой и Баку, как отмечают российские представители, является одной из приоритетных задач сторон.

В число флагманских проектов российского бизнеса в Азербайджане входит сборочное производство коммерческих грузовых автомобилей, создание сервисного центра технического обслуживания и ремонта вертолётов российского производства. Помимо этого, российская сторона заинтересована в производстве зерноуборочных комбайнов и поставок железнодорожных вагонов отечественного производства в Азербайджан.

Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев провёл встречу с заместителем премьер-министра РФ Алексеем Оверчуком, в рамках которой стороны затронули вопросы торгово-экономического, финансового и энергетического сотрудничества.

Также о встрече с Алиевым в своём Telegram-канале сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, возглавлявший российскую делегацию. По его словам, особое внимание в ходе встречи было уделено наращиванию взаимной торговли и развитию контактов в сферах промышленности, транспорта и логистики.