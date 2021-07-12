Москва будет содействовать нормализации отношений между Анкарой и Ереваном

Москва всегда выступала за налаживание армяно-турецких отношений, готова и дальше этому содействовать. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге. Её слова приводит ТАСС.

По её словам, российская сторона зафиксировала положительные сигналы между Ереваном и Анкарой. Она напомнила про Цюрихские протоколы, которые предполагали поэтапное улучшение отношений. Россия тогда не просто выступила посредником, а сыграла действенную роль.

Как отмечает Захарова, наряду с нормализацией азербайджано-армянских отношений взаимоуважительное сотрудничество между Турцией и Арменией работали бы на мир, стабильность и процветание в Карабахе, вопрос которого продолжает оставаться в фокусе внимания Москвы.

Ранее Эрдоган заявил о перезагрузке отношений Анкары и Еревана. Турецкий лидер отметил необходимость в новых конструктивных подходах для поддержания стабильности в регионе. Также глава Турции отметил, что недавние события не должны становиться основанием для вражды. Он заметил, что нужно искать точки соприкосновения для мирного сосуществования.