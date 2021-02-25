Мошенники пытались продать 400 млн доз «вакцины от коронавируса»

https://static.news.ru/photo/071a1492-7788-11eb-8eb4-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

Мошенники попытались продать правительствам стран Европейского союза 400 млн доз контрафактной вакцины от коронавируса на сумму €3 млрд.

Никто не знает, что на самом деле находится в этих ампулах. Возможно, мы просто говорим о солёной воде в небольших ампулах. В лучшем случае это просто не работает, а в худшем — это очень серьёзная проблема, — сообщил Reuters источник в Еврокомиссии.

Ранее в Китае полиция пресекла распространение поддельной вакцины от COVID-19. В результате спецоперации было арестовано более 80 человек, конфисковали более трёх тысяч доз препарата. По имеющимся данным, мошенники под видом вакцины продавали шприцы с обычным физраствором. Свою деятельность они начали в сентябре 2020 года. Сеть торговцев подделками действовала в Пекине, Шанхае, восточной провинции Шаньдун. По некоторым данным, продавцы подделок также намеревались начать продажу своего средства за рубежом.

А в Эквадоре сотрудников клиники альтернативной медицины заподозрили в том, что они ввели своим пациентам несколько десятков тысяч доз поддельной вакцины от коронавируса. Врачи клиники предлагали клиентам курс некой вакцины, которая, по их словам, должна была защитить от заражения COVID-19. Всего необходимо было сделать курс из трёх уколов. Инъекция вещества, которое пока не удалось идентифицировать, обходилась страждущим в 15 долларов. Предполагается, что сотрудники клиники сумели реализовать порядка 70 тысяч доз средства. При этом владельцы медицинского учреждения утверждают, что всего лишь продавали сыворотку и витамины для поддержания иммунитета. Глава лечебного заведения заверяет, что с помощью витаминов они вылечили около 20 тысяч человек, писал NEWS.ru.