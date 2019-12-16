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Мормонская церковь в американском Соль-Лейк-Сити скопила почти $100 млрд на пожертвованиях своих прихожан. Кроме того, церковь владеет недвижимостью на сотни млрд долларов. Так утверждает бывший инвестиционный менеджер Дэвид Нильсен.

41-летний мормон Нильсен был управляющим портфелем в инвестиционном подразделении церкви под названием Ensign Peak Advisors до сентября. Ensign была зарегистрирована как вспомогательная организация мормонской церкви, поэтому не облагается налогом, сообщает Washington Post.

По словам бывшего управляющего, церковное руководство продолжает просить отдавать десятину даже тем прихожанам, у кого туго с финансами. В результате каждый год церкви жертвуются порядка семи млрд долларов, шесть из них идут на покрытие операционных расходов, а оставшийся один млрд переводится Ensign.

Вы бы заплатили десятину вместо того, чтобы платить за воду, электричество, или накормить свою семью, если бы знали, что она будет сидеть на миллиардах до второго пришествия Христа? — написал он в жалобе на церковь.

Ранее NEWS.ru писал, что более чем на 80% за год выросло число пожертвований российским благотворительным организациям через Интернет. Больше всего граждане жертвуют на помощь социально уязвимым группам населения.