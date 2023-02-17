Моравецкий: Польша готова передать Украине истребители в коалиции с НАТО

Фото: Andrzej Lange / Polska Agencja Prasowa / Global Look Press

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отвечая на вопросы журналистов в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Польша готова передать Украине истребители в коалиции со странами НАТО. Трансляцию мероприятия вел немецкий телеканал Deutsche Welle (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Глава польского правительства при этом отметил, что у польских ВВС на вооружении не так много боевых самолетов F-16, поэтому Киев может рассчитывать на поставки МиГ-29.

У нас их F-16 немного, не так много. Мы согласны поставить истребители другого типа, которыми мы располагаем, вместе с другими странами как часть решения НАТО, — сказал Моравецкий.

Он подчеркнул, что нельзя допустить победы России в ходе спецоперации.

Глава отдела Института стран СНГ Владимир Евсеев ранее заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Европу не имела значения в плане поставок тяжелого вооружения. Договориться с европейскими лидерами о передаче истребителей у него не получилось, а другие виды оружия были согласованы до его визита в Европу, отметил военный эксперт.

Издание Politico со ссылкой на чиновника в Пентагоне написало, что американские власти приняли решение не поставлять в рамках военной помощи Украине ракеты ATACMS, поскольку американские военные сами в настоящий момент испытывают дефицит данных вооружений.