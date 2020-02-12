https://static.news.ru/photo/b3f8ba32-4e3b-11ea-b025-fa163e074e61_660.jpgЭво МоралесФото: Paula Acunzo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Приостановка властями Боливии строительства ядерного центра угрожает развитию государства. Об этом заявил бывший президент страны Эво Моралес.
На своей странице в Twitter политик отметил, что совместный с российской государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» проект строится для агробизнеса, медицинских и исследовательских целей. Создание ядерного центра обеспечило бы рабочие места для населения.
El gobierno de facto de ÃÃ±ez atenta contra el desarrollo que planificamos para El Alto y toda #Bolivia, paralizando las obras de la central nuclear que tenÃa fines medicinales (lucha contra el cÃ¡ncer), agroindustriales y de investigaciÃ³n, y que generarÃa empleos. https://t.co/70Qqa9WxcO