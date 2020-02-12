Эво Моралес Эво Моралес Фото: Paula Acunzo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Приостановка властями Боливии строительства ядерного центра угрожает развитию государства. Об этом заявил бывший президент страны Эво Моралес.

На своей странице в Twitter политик отметил, что совместный с российской государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» проект строится для агробизнеса, медицинских и исследовательских целей. Создание ядерного центра обеспечило бы рабочие места для населения.

Как писал NEWS.ru, о приостановке строительства сообщили в Агентстве ядерной энергетики Боливии. В Росатоме отказались от комментариев, отметив лишь, что не получали информации по официальным каналам.

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