https://static.news.ru/photo/b3f8ba32-4e3b-11ea-b025-fa163e074e61_660.jpg Эво Моралес Фото: Paula Acunzo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Приостановка властями Боливии строительства ядерного центра угрожает развитию государства. Об этом заявил бывший президент страны Эво Моралес.

На своей странице в Twitter политик отметил , что совместный с российской государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» проект строится для агробизнеса, медицинских и исследовательских целей. Создание ядерного центра обеспечило бы рабочие места для населения.

El gobierno de facto de ÃÃ±ez atenta contra el desarrollo que planificamos para El Alto y toda #Bolivia , paralizando las obras de la central nuclear que tenÃ­a fines medicinales (lucha contra el cÃ¡ncer), agroindustriales y de investigaciÃ³n, y que generarÃ­a empleos. https://t.co/70Qqa9WxcO — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) February 12, 2020

Как писал NEWS.ru, о приостановке строительства сообщили в Агентстве ядерной энергетики Боливии. В Росатоме отказались от комментариев, отметив лишь, что не получали информации по официальным каналам.