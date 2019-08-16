https://static.news.ru/photo/2a423db2-c0cf-11e9-a1cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/via Globallookpress.com

Монумент первому всенародно избранному президенту США Джорджу Вашингтону откроют 19 сентября после завершения масштабных реставрационных работ. Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной парковой службы США Майк Литтерст.

Мы не можем передать словами наш восторг от того, что мы подходим к заключительному этапу, и сегодня у нас есть конкретная дата, когда мы сможем начать вновь приветствовать людей, желающих посетить монумент, — приводит его слова ТАСС .

Ранее открытие монумента было отложено из-за проблем с грунтом под памятником. Ремонт обелиска занял 37 месяцев. До реконструкции его ежегодно посещали примерно 600 тысяч человек. По данным американских СМИ, на реконструкцию памятника в общей сложности потрачено до $11 млн. Специалисты заменили всю устаревшую электронику и установили новую систему управления лифтом, а также новые тросы.

Ранее News.ru писал, что второй памятник русскому поэту Александру Пушкину появится в столице Эфиопии — Аддис-Абебе. Его высота будет составлять более пяти метров. Над монументом работал скульптор Алексей Чебаненко. Трёхметровая фигура Пушкина в полный рост будет отлита из бронзы. Её установят на постамент высотой более двух метров, на котором будет изображён предок поэта Абрам Ганнибал — уроженец Эфиопии.