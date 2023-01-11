Молдавия решила добиваться мирного вывода российских войск из Приднестровья МИД: Молдавия будет добиваться вывода российских войск из Приднестровья мирным путем

Фото: mod_russia/ twitter.com/Global Look Press

Власти Молдавии намерены добиваться вывода из Приднестровья российских войск исключительно мирным путем. Об этом заявил глава молдавского МИД Николай Попеску в эфире телеканала ТВ-8. При этом он признал, что добиться прогресса в переговорах очень сложно, так как Кишинев заморозил отношения с Москвой после начала конфликта на Украине, поддерживая общение только на уровне посольств.

Нелегальное присутствие российских войск на территории Молдавии является фактором нестабильности и для республики, и для региона. Единственный метод, каким мы хотим достичь этой цели, — это дипломатия, переговоры и диалог с российской стороной и Приднестровьем, — сказал министр.

Российские миротворцы были введены в зону приднестровского конфликта согласно подписанному с Молдавией соглашению «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ» от 21 июля 1992 года. Также в регионе находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ), которая насчитывает порядка одной тысячи солдат и офицеров. Они занимаются охраной складов боеприпасов, вывезенных туда после вывода советских войск из стран Европы.

Ранее глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский выразил надежду на достижение международного признания территориального образования без кровопролития. Он призвал молиться за подобный исход событий.

В свою очередь журналист Дмитрий Гордон (внесен в список физлиц-иноагентов) заявил, что Украина заинтересована в том, чтобы российские миротворцы покинули зону Приднестровья. По его словам, если бы президент Молдавии Майя Санду обратилась к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому с просьбой «освободить» территории, то «это можно было бы сделать».