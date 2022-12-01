Гордон предложил Украине выгнать российских миротворцев из Приднестровья

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Украина заинтересована в том, чтобы российские миротворцы покинули зону Приднестровья, заявил журналист Дмитрий Гордон в интервью YouТube-каналу NORD NEWS. По его словам, если бы президент Молдавии Майя Санду обратилась к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому с просьбой «освободить» территории, то «это можно было бы сделать».

Если бы президент Майя Санду попросила Киев освободить Молдавию от российских военных, это можно было бы сделать, потому что это соответствует интересам Украины, — заявил Гордон.

Журналист также напомнил, что Украина держит войска на границе с Молдавией, хотя могла бы отправить их в Херсон, Донбасс, Запорожье и Крым. В то же время, по мнению Гордона, более целесообразным было бы использование этих сил в Приднестровье.

В апреле политолог Евгений Михайлов заявил, что в Приднестровье начнет работать разведывательно-диверсионная группа украинских военных. Тогда он прогнозировал, что Киев будет «раскачивать» ситуацию и совершать акты агрессии. Михайлов призвал к тому, чтобы РФ защитила Приднестровье от агрессии Украины.

Ранее Приднестровье обратилось за помощью к России из-за проблем, возникших на фоне сокращения поставок газа со стороны Молдавии. Глава Министерства иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев заявил, что Тирасполь отсутствует в качестве субъекта договора, поскольку участниками процесса являются «Молдовагаз» и «Газпром».