Политолог Михайлов: РФ нужно защитить Приднестровье от агрессии Украины

В Приднестровье сейчас начнёт работать разведывательно-диверсионная группа украинских военных, заявил политолог Евгений Михайлов. Он считает, что Киев будет «раскачивать» ситуацию и совершать акты агрессии, пишет «360».

Сейчас там будет усиленно работать диверсионно-разведывательная группа с Украины, потому что есть понимание, куда будет двигаться российская армия. Ведь было заявлено, что Приднестровье — одна из целей, там много украинского населения, — отметил Михайлов.

По его мнению, внутренней службе безопасности стоит усилить контроль, чтобы не допустить продолжения ударов по инфраструктуре Приднестровья. Михайлов считает, что войскам РФ стоит принять меры по обеспечению безопасности данной области.

25 апреля у Министерства госбезопасности в столице Приднестровья Тирасполе прогремело несколько взрывов. На месте происшествия были найдены предметы, похожие на части боеприпасов, предположительно, тубус от противотанкового гранатомёта. У здания напротив министерства выбило стёкла. Утром 26 апреля был взорван радиоцентр в посёлке Маяк, который ретранслировал российское радио.