Приднестровье попросило помощи у России из-за проблем с молдавским газом

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Власти непризнанного Приднестровья обратились за помощью к России. Обращение к Москве связано с проблемами, возникшими на фоне сокращения поставок газа со стороны Молдавии, сказал глава Министерства иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев. Он подчеркнул, передает ТАСС, что официальные письма были отправлены уже 1 ноября.

Буквально 1 ноября были отправлены официальные обращения по линии президента Приднестровья в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина, администрации президента, Совета Федерации, Госдумы и, соответственно, компании «Газпром», — рассказал Игнатьев.

По его словам, Приднестровье отсутствует в качестве субъекта договора. Участниками процесса являются «Молдовагаз» и «Газпром». Именно поэтому, отметил министр, вопрос нужно решать на обозначенном уровне.

Игнатьев сказал, что республика предлагала несколько способов решения проблемы. От России непризнанное государство ждет как ответа, так и готовности к проработке оптимальных возможностей к выходу из проблемной ситуации. Министр заключил, что, прекращая поставки, молдавская сторона грубо нарушает условия договора с «Газпромом».

Ранее министр экономического развития непризнанного Приднестровья Сергей Оболоник заявил, что ситуация в республике близка к гуманитарному кризису. Его спровоцировало решение «Молдовагаза» уменьшить поставки газа в Приднестровье, отметил он на пресс-конференции.