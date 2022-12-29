Глава Приднестровья выразил надежду на бескровное признание республики

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский выразил надежду на достижение международного признания территориального образования без кровопролития. Его слова приводит РИА Новости. Он призвал молиться за подобный исход событий.

Я еще на начальном этапе своего президентства говорил о том, что я однозначно жду признания Приднестровской Молдавской Республики, <...> но я очень бы не хотел, чтобы это признание было получено через кровопролитие. <...> Мы этот кровавый долг заплатили. <...> Мы получим признание, я в этом не сомневаюсь. Но это будет гармонично и не связано с гибелью людей. Во всяком случае, за это надо молиться,- сказал Красносельский.

Около 60% жителей Приднестровья составляют русские и украинцы. Территория добивалась выхода из состава Молдавии еще до распада СССР из опасения, что республика присоединится к Румынии.В 1992 году, после провалившейся попытки молдавских властей силового решения проблемы, Приднестровье существует в статусе неподконтрольной Кишиневу территории.

Ранее журналист Дмитрий Гордон заявил, что Украина заинтересована в том, чтобы российские миротворцы покинули зону Приднестровья. По его словам, если бы президент Молдавии Майя Санду обратилась к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому с просьбой «освободить» территории, то «это можно было бы сделать».

В апреле политолог Евгений Михайлов заявил, что в Приднестровье начнет работать разведывательно-диверсионная группа украинских военных. Тогда он прогнозировал, что Киев будет «раскачивать» ситуацию и совершать акты агрессии. Михайлов призвал к тому, чтобы РФ защитила Приднестровье от агрессии Украины.