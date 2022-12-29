Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский выразил надежду на достижение международного признания территориального образования без кровопролития. Его слова приводит РИА Новости. Он призвал молиться за подобный исход событий.
Я еще на начальном этапе своего президентства говорил о том, что я однозначно жду признания Приднестровской Молдавской Республики, <...> но я очень бы не хотел, чтобы это признание было получено через кровопролитие. <...> Мы этот кровавый долг заплатили. <...> Мы получим признание, я в этом не сомневаюсь. Но это будет гармонично и не связано с гибелью людей. Во всяком случае, за это надо молиться,- сказал Красносельский.
Около 60% жителей Приднестровья составляют русские и украинцы. Территория добивалась выхода из состава Молдавии еще до распада СССР из опасения, что республика присоединится к Румынии.В 1992 году, после провалившейся попытки молдавских властей силового решения проблемы, Приднестровье существует в статусе неподконтрольной Кишиневу территории.
Ранее журналист Дмитрий Гордон заявил, что Украина заинтересована в том, чтобы российские миротворцы покинули зону Приднестровья. По его словам, если бы президент Молдавии Майя Санду обратилась к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому с просьбой «освободить» территории, то «это можно было бы сделать».
В апреле политолог Евгений Михайлов заявил, что в Приднестровье начнет работать разведывательно-диверсионная группа украинских военных. Тогда он прогнозировал, что Киев будет «раскачивать» ситуацию и совершать акты агрессии. Михайлов призвал к тому, чтобы РФ защитила Приднестровье от агрессии Украины.