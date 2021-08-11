Молдавия попросит Россию избавиться от боеприпасов в Приднестровье

Молдавия решила попросить Россию помочь избавиться от боеприпасов из Приднестровья. Об этом заявила президент республики Майя Санду, сообщает РИА Новости.
Слова президента Молдавии
Вице-премьер Дмитрий Козак приехал в Кишинёв, чтобы встретиться с президентом, а также провести переговоры с главой МИД Николаем Попеску. Также Козак назначил деловую встречу по реинтеграции Владиславу Кульминскому.
В рамках визита были запланированы контакты с вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну и главой МВД Анной Рев. Посол Молдавии в России Владимир Головатюк отозван со своей должности. Об этом заявила глава МИД страны Наталья Гаврилица на заседании правительства.