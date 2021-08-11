Молдавия попросит Россию избавиться от боеприпасов в Приднестровье

Молдавия решила попросить Россию помочь избавиться от боеприпасов из Приднестровья. Об этом заявила президент республики Майя Санду, сообщает РИА Новости.

Слова президента Молдавии передаёт замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. По его словам, государства договорились о взаимодействии. При этом срок начала взаимной помощи пока не раскрывается.

Вице-премьер Дмитрий Козак приехал в Кишинёв, чтобы встретиться с президентом, а также провести переговоры с главой МИД Николаем Попеску. Также Козак назначил деловую встречу по реинтеграции Владиславу Кульминскому.

В рамках визита были запланированы контакты с вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну и главой МВД Анной Рев. Посол Молдавии в России Владимир Головатюк отозван со своей должности. Об этом заявила глава МИД страны Наталья Гаврилица на заседании правительства.