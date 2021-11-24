«Газпром» пошёл на уступку и не прекратил поставки газа в Молдавию

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что Молдавия обратилась к компании с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня, сообщает РИА Новости. Власти обязались внести платёж 26 ноября. Отмечается, что «Газпром» в виде исключения согласился дать отсрочку.

Молдавская сторона полностью признаёт правомерность действий «Газпрома» и обязуется полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября сего года. «Газпром» в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане Республики Молдова, согласился с этой просьбой, — сказал Куприянов.

Он также добавил, что российская сторона рассчитывает на абсолютное выполнение Молдавией своих обязательств по контракту в будущем и выплату текущих платежей в срок.

Ранее вице-премьер и министр инфраструктуры республики Андрей Спыну заявил, что правительство Молдавии выделит бюджетные средства «Молдовагазу» для погашения долга «Газпрому». По его словам, это решение в финальном чтении одобрит парламент республики в четверг.

Как сообщалось, власти Молдавии договорились с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. По словам бывшего президента республики Игоря Додона, новый тариф на газ в Молдавии стал самым высоким за последние 30 лет и это является катастрофой для населения. По его мнению, население не сможет оплачивать услугу по такому тарифу и без компенсаций в подобной ситуации не обойтись.