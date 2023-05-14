Молдавия объявила адвоката Трунова нежелательным лицом Адвокат Трунов сообщил, что власти Молдавии объявили его нежелательным лицом и депортировали в РФ

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Игорь Трунов

Президент общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов сообщил, что власти Молдавии признали его нежелательным лицом на территории страны и депортировали в РФ, передает ТАСС. По словам правозащитника, он приехал на международный экономический форум в Кишинев, однако его и нескольких других россиян не выпустили из аэропорта. Суммарно адвокат провел в здании более двух суток, после чего его депортировали без объяснения причин.

Во время прохождения паспортного контроля, детально объяснив цели приезда и продемонстрировав приглашение, бронь гостиницы и обратные билеты на 13 мая, я был препровожден для дополнительного выяснения обстоятельств моей личности сотрудниками пограничного контроля в сопровождении представителей спецслужб в отдельный кабинет. Мне и другим гражданам России отказали во въезде в страну с официальной формулировкой «нежелательные лица не смогли подтвердить цель визита», — рассказал Трунов.

6 мая российский спортивный блогер Алексей Смольянинов был депортирован из Египта на родину. Ранее он был задержан в Каире. За день до этого в посольстве России в Египте сообщили, что блогер не пришел на посадку на рейс, отправлявшийся 3 мая из Каира в РФ. Дипломатические работники установили обстоятельства его задержания.