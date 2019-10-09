Федерика Могерини Федерика Могерини Фото: Mario Salerno/dpa/Global Look Press

Военная операция Турции против курдов в Сирии может помешать началу работы конституционного комитета и отсрочить урегулирование кризиса в Арабской Республике. Такую позицию озвучила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Военная операция на севере Сирии может помешать запуску работы конституционного комитета, что приведёт к дальнейшему осложнению и затягиванию политического процесса по урегулированию кризиса, — цитирует Могерини ТАСС.

Как писал News.ru, ранее военные Турции пересекли сирийскую границу в трёх точках. До этого турецкая авиация атаковала город Рас эль-Айн и деревни на севере Сирии, начав военную операцию против курдских повстанцев, воевавших с джихадистами.

Курды попросили США создать в Сирии бесполётную зону, но глава Белого дома Дональд Трамп приказал не помогать им, хотя позднее назвал вторжение Турции плохой идеей.

Военную агрессию Анкары осудили Франция и Германия.

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