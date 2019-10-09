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Совет Безопасности ООН следит за военной операцией Турции на северо-востоке Сирии и призывает стороны к максимальной сдержанности.

Совет следит за ситуацией на севере Сирии. На этом этапе мы призываем все стороны проявить максимальную сдержанность и обеспечить защиту гражданского населения, — цитирует РИА Новости председательствующего в Совете Безопасности...