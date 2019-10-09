https://static.news.ru/photo/db2e25fe-eace-11e9-a510-fa163e074e61_660.jpgФедерика МогериниФото: Mario Salerno/dpa/Global Look Press
Военная операция Турции против курдов в Сирии может помешать началу работы конституционного комитета и отсрочить урегулирование кризиса в Арабской Республике. Такую позицию озвучила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
Военная операция на севере Сирии может помешать запуску работы конституционного комитета, что приведёт к дальнейшему осложнению и затягиванию политического процесса по урегулированию кризиса, — цитирует Могерини ТАСС.