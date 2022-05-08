МО РФ: неонацисты заминировали мост через реку в Славянске ДНР

Фото Gilles Bader/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские неонацисты заминировали железнодорожный мост ветки Славянск — Краматорск и автомобильный мост через реку Сухой Торец в ДНР, в его подрыве планируют обвинить российские войска. В Краматорске в школе № 20 и детсаде № 87 ВСУ разместили свои подразделения и оборудовали огневые позиции, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

При этом в подвалах насильно удерживаются местные жители, все подходы к зданиям заминированы. В Харькове боевики нацбатальонов оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в здании детской областной инфекционной клинической больницы № 22, на прилегающей к школе территории размещены артустановки. Персонал больницы и тяжелобольные дети под угрозой расправы были вынуждены покинуть больницу.

В Запорожье администрация запретила эвакуацию мирных жителей под предлогом «обеспечения безопасности», на самом деле людей используют как живой щит. Любые попытки жителей уехать пресекаются на блокпостах.

Оказывающих малейшее сопротивление мирных граждан подвергают физическому насилию, автомобили изымают, а людей отправляют обратно пешком, — говорится в заявлении ведомства.

Такие же радикальные подходы, отмечается в заявлении, применяла в отношении гражданского населения нацистская Германия.

Руководством стран мирового сообщества после окончания Второй мировой войны было разработано и документально закреплено большинство норм и принципов международного гуманитарного права, действующего и в настоящее время, — сказано в документе Минобороны.

Ранее сообщалось, что СКР проведёт расследование по сообщениям Минобороны России о провокациях украинских военных в Донбассе, направленных на дискредитацию ВС РФ. Информация об этих инцидентах будет тщательно изучена, следователи примут меры для установления лиц, которые к ним причастны.