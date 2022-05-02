МО РФ: Киев не желает освобождать заблокированные на Украине суда

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Министерство обороны России заявило, что киевские власти по-прежнему не хотят освобождать заблокированные на Украине суда. Они по-прежнему уклоняются от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в район сбора. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

Остаются заблокированными 75 иностранных судов из 17 государств в семи портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса, Южный и Мариуполь), — сказано в сообщении.

Ведомство предупреждает, что по-прежнему сохраняется опасность для портовой инфраструктуры и мореплавания от сорвавшихся с якоря украинских мин, которые дрейфуют вдоль побережья государств Причерноморья.

Российская Федерация принимает весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акваториях Чёрного и Азовского морей, — говорится в заявлении штаба.

Ранее военный комитет рынка страхования Ллойд (Lloyd’s Market Association’s Joint War Committee) внёс Чёрное и Азовское моря в список наиболее рискованных вод для торгового судоходства. Таким образом, в рейтинге страховых компаний черноморские и азовские порты теперь приравнены к водам Сомали, Гвинейского залива, Йемена и других акваторий «по причине войны, пиратства, терроризма и сопутствующих обстоятельств».