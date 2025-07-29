Многодетный отец расстрелял сыновей из дробовика из-за спора о наследстве В Турции отец застрелил одного сына и ранил второго во время спора о наследстве

В Турции отец застрелил из дробовика одного сына и тяжело ранил второго, сообщает турецкое издание Habertürk. По его данным, все произошло в городе Адана во время семейного спора о наследстве.

По данным издания, мужчина вместе с одним из своих сыновей крепко повздорил с двумя другими отпрысками. Словесный конфликт перерос в драку, а затем — в побоище с палками и косой. В какой-то момент 69-летний глава семейства зашел в дом, а после вернулся с дробовиком и выстрелил в живот каждому из своих сыновей.

Соседи погрузили раненых братьев в легковой автомобиль и отвезли их в больницу. Врачи констатировали смерть одного из мужчин. Второму, находившемуся в критическом состоянии, провели операцию, а после перевели в отделение интенсивной терапии, — говорится в материале.

Полиция задержала пенсионера недалеко от дома и отправила под арест. Третий сын, дравшийся на стороне отца, все еще разыскивается.

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