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29 июля 2025 в 18:17

Многодетный отец расстрелял сыновей из дробовика из-за спора о наследстве

В Турции отец застрелил одного сына и ранил второго во время спора о наследстве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Турции отец застрелил из дробовика одного сына и тяжело ранил второго, сообщает турецкое издание Habertürk. По его данным, все произошло в городе Адана во время семейного спора о наследстве.

По данным издания, мужчина вместе с одним из своих сыновей крепко повздорил с двумя другими отпрысками. Словесный конфликт перерос в драку, а затем — в побоище с палками и косой. В какой-то момент 69-летний глава семейства зашел в дом, а после вернулся с дробовиком и выстрелил в живот каждому из своих сыновей.

Соседи погрузили раненых братьев в легковой автомобиль и отвезли их в больницу. Врачи констатировали смерть одного из мужчин. Второму, находившемуся в критическом состоянии, провели операцию, а после перевели в отделение интенсивной терапии, — говорится в материале.

Полиция задержала пенсионера недалеко от дома и отправила под арест. Третий сын, дравшийся на стороне отца, все еще разыскивается.

Ранее сообщалось, что жительница Украины хладнокровно расправилась со своим супругом после того, как узнала о его измене. Убийство произошло у бассейна на глазах у маленького ребенка. В какой-то момент женщина вышла из воды, спокойно взяла нож и подошла к мужу, ударив его в грудь. Затем она наблюдала со стороны, как он умирает, пока окружающие пытались ему помочь.
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