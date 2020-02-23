Пьяную гражданку Германии обнаружили лежащей без сознания на борту перевозчика Easyjet. В данный момент она арестована.
Инцидент произошёл во время рейса из баварского Мюнхена в британский аэропорт Гатвик (Лондон). Отмечается, что женщина, летевшая со своими четырьмя детьми, купила в дьюти-фри бутылку водки и выпила две трети её содержимого, после чего упала без сознания.
Как сообщает Daily Mirror, сразу по прилёте женщину
Ранее NEWS.ru писал, что пассажирки самолёта, летевшего из американского города Атланта в Лос-Анджелес, подрались на борту. Две женщины употребили алкоголь и стали разговаривать слишком громко, что вызвало недовольство третьей.
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