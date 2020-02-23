https://static.news.ru/photo/50781220-5659-11ea-8a3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Libor Sojka/CTK/Global Look Press

Пьяную гражданку Германии обнаружили лежащей без сознания на борту перевозчика Easyjet. В данный момент она арестована.

Инцидент произошёл во время рейса из баварского Мюнхена в британский аэропорт Гатвик (Лондон). Отмечается, что женщина, летевшая со своими четырьмя детьми, купила в дьюти-фри бутылку водки и выпила две трети её содержимого, после чего упала без сознания.

Как сообщает Daily Mirror, сразу по прилёте женщину арестовали в аэропорту и привлекли к ответственности за то, что она была в пьяном состоянии и не могла нести ответственность за ребёнка.

Ранее NEWS.ru писал, что пассажирки самолёта, летевшего из американского города Атланта в Лос-Анджелес, подрались на борту. Две женщины употребили алкоголь и стали разговаривать слишком громко, что вызвало недовольство третьей.