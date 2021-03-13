Многодетная украинка похоронила новорождённых детей в сарае

https://static.news.ru/photo/0b0ee1a8-83ff-11eb-aa79-96000091f725_660.jpg Фото: Национальная полиция Украины

На Украине возбудили уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Житомирской области, которая подозревается в убийстве своих новорождённых детей. Ранее женщина была лишена родительских прав в отношении семерых детей.

О преступлении полиции стало известно от односельчанки подозреваемой. Та рассказала, что у женщины долгое время были признаки беременности, а когда они исчезли, новорождённых никто не видел.

Согласно материалам расследования, находясь на шестом месяце беременности, подозреваемая решила её прервать. Она вызвала искусственные роды с помощью медицинского препарата, а новорождённых двойняшек похоронила в сарае, сообщается на сайте прокуратуры.

Ранее NEWS.ru писал, что жительница Камчатского края утопила своих детей — пятилетнего сына и полуторагодовалую дочь. Убийство она совершила, узнав об измене мужа — отца девочки. Экспертиза установила, что в момент убийства женщина была вменяема. Суд приговорил её к 15 годам колонии общего режима.