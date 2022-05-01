Митингующие в Ереване начали блокировать улицы и устанавливать палатки

Фото Асатур Есаянц/РИА Новости

Участники оппозиционной акции в Ереване начали блокировать улицы и устанавливать палатки на площади Франции в центре города, сообщает «Sputnik Армения». По данным корреспондента агентства, митингующие не расходятся и ждут 18:30, когда должна начаться бессрочная забастовка. Люди требуют отставки главы правительства Армении Никола Пашиняна.

Ранее оппозиция заявляла, что планирует разбить палатки и переночевать на площади Франции. Организаторы указывали, что все действия будут в рамках закона, и призвали граждан не поддаваться провокациям.

1 мая в Ереване проходит митинг с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Полиция Армении полностью перекрыла автомобильное движение в центре столицы из-за митингов. Оппозиция Армении запланировала на 2 мая масштабные акции неповиновения.

28 апреля в Ереване люди вышли на массовые протесты с требованием отставки Пашиняна. Между демонстрантами и полицией произошла стычка. 25 апреля также проводилась акция протеста. Демонстранты собрались у церкви Святого Креста и двинулись в сторону центра города.