Митинги в поддержку кума Путина Медведчука начались в Киеве

Два митинга проходят в Киеве под домом главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. На акции собрались как сторонники кума Путина, так и его противники, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Националисты высказывают в микрофон своё негативное отношение в адрес Медведчука и считают, что его уголовное преследование — это показуха со стороны президента Зеленского, — говорится в сообщении.

В ответ сторонники политика громко включили колонки с песней «День победы», противники Медведчука пытаются перекричать музыку.

Семья Медведчука попала под санкции после того, как политик предложил инициировать импичмент президента Зеленского. В результате главу политсовета оппозиционной партии обвинили в госизмене.

За Медведчука вступился российский президент Владимир Путин, который заявил, что политика судят за открытую политическую позицию. В 2004 году Путин стал крёстным отцом Медведчука по просьбе его жены Оксаны Марченко.

Ранее глава Незалежной объявил, что готов договориться об обмене своего политического оппонента с Россией. При условии, что у Медведчука обнаружится российский паспорт.