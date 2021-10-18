Зеленский решил открыто поторговать Медведчуком

Теперь глава Незалежной объявил, что готов договориться об обмене своего политического оппонента с Россией. При условии, что у Медведчука обнаружится российский паспорт. Как мы видим, даже этот демарш содержит в себе некоторую провокацию: у обвиняемого в государственной измене деятеля, конечно, надо найти ещё и паспорт «агрессора». Сам Медведчук тут же опроверг такую инвективу, подтвердив, что был и остаётся только гражданином Украины. Но у него ныне не те коммуникативные возможности, чтобы быть услышанным у себя в стране.

Изначально подленькая возня вокруг одного из лидеров блока «Оппозиционная платформа — За жизнь» была рассчитана на эмоциональную реакцию Владимира Путина, поскольку известно, что с Медведчуком его связывают давние дружеские отношения. Его даже называют «кумом Путина», поскольку, дескать, российский лидер крестил младшую дочь украинского коллеги. А старшая дочь Медведчука замужем в России за одним из руководителей нашей энергосистемы.

Вот потому команда Зеленского и решила осуществить ещё одну художественную постановку, рассчитанную на то, чтобы взамен на освобождение и, вероятно, высылку Медведчука добиться крупной уступки от Кремля. Чаще всего кулуарно намекалось на столь необходимую для поднятия рейтинга Зеленского его личную встречу с Путиным. Тут, как говорится, экс-кавээнщик надеялся ударить дуплетом: и политическое пространство зачистить, и добиться вожделенных прямых переговоров с российским лидером.

Сам Зеленский широко объявлял: его личный контакт с Путиным «глаза в глаза» может дать неожиданный результат. На деле же все понимают, что украинский президент готов разыграть публичный спектакль с обвинениями России, которую лишний раз попытаются представить участником конфликта на Донбассе.

Виктор Медведчук MEDVEDCHUKVV/facebook.com

По некоторым сведениям, судьбу Медведчука в Москве обсуждала и замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Кстати, американцы явно не в восторге от таких разменов от Зеленского. И, видимо, без их некоторого сдерживания Виктор Медведчук сейчас коротал бы время не в своём особняке, а прямиком отправился бы в узилище. Но и в Вашингтоне, и в окружении самого Владимира Александровича прекрасно понимают, что такой исход постановочной комедии на 100% отрезал бы путь к любым контактам с Москвой. И что жизнь и политика не шахматная доска, на которой можно безнаказанно, по своему усмотрению передвигать фигуры. Так что больших дивидендов задержание Медведчука, который якобы ввозил неправильный уголь с донбасских шахт на «оккупированной территории», не дало.

И теперь вопрос ставится об обмене. Хотя он не прост, и его реально затягивать до бесконечности. Между тем грядёт зима, которая может оказаться холодной. А по украинским городкам уже отключают от тепла даже детские сады. Сам пан президент со свойственной ему дерзостью утверждает, что запасов газа (с геканьем — хаза) на Украине хватает, чтобы холодную пору пройти без осложнений. Но на деле же эксперты уверены, что в хранилищах на украинской территории закачено топливо, предназначенное для и так страдающей от дефицита газа Европы. И начать тратить эти запасы — значит осложнить свои отношения со старшими партнёрами.

В то же время и Владимир Путин давал понять, что Москва готова помочь украинцам не замёрзнуть, если их власть отставит свою обычную фанаберию с грязным и недемократичным российским газом, а заодно и легенду о чистом газе, поставляемом якобы по реверсу из Европы. И тут уже в Киеве должны задуматься о том, какие препятствия надо снять. И в какие опасные игры перестать играть.