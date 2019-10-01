https://static.news.ru/photo/caf2b97e-e430-11e9-82cb-fa163e074e61_660.jpg Маргарита Паша Фото: margoritapasha/instagram.com

Победительница конкурса красоты «Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша оказалась в центре скандала из-за несостоявшегося интервью программе «Светская жизнь». ТВ-ведущая говорит, что новый выпуск шоу не выйдет, так как модель отказалась говорить на украинском языке. Сама девушка объясняет, что дело в её плохом самочувствии.

Все сообщения о моём отказе общаться на украинском или русском (в различных СМИ по-разному трактуют!) языках являются абсолютной ложью. Я в равной степени хорошо владею обоими языками. В случае с интервью Екатерине Осадчей — в этот день я отказалась его давать по одной единственной причине — плохое самочувствие и переутомление, — написала Паша в Instagram.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik отметил, что на Украине был искусственно произведён раскол общества по языковому принципу.

За те несколько лет, в течение которых у власти находился Порошенко, русофобия распространилась с украинского «политического Олимпа» на другие уровни ‒ в СМИ и на бытовой уровень. Судя по всему, новые власти хотели бы снизить в обществе градус бытовой русофобии, начать некую «оттепель» в общественной жизни Украины, но пока ничего не получается, — полагает он.

Ранее News.ru писал, что украинская писательница Лариса Ницой оскорбила таксиста, который отказался говорить с ней по-украински. По словам борца за сохранность языка, водитель является «насильником» и «антиукраинской гнидой». Также писательница высказала своё возмущение службе заказа машин, которая прислала ей такого человека.