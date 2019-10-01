Маргарита Паша Маргарита Паша Фото: margoritapasha/instagram.com

Победительница конкурса красоты «Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша оказалась в центре скандала из-за несостоявшегося интервью программе «Светская жизнь». ТВ-ведущая говорит, что новый выпуск шоу не выйдет, так как модель отказалась говорить на украинском языке. Сама девушка объясняет, что дело в её плохом самочувствии.

Все сообщения о моём отказе общаться на украинском или русском (в различных СМИ по-разному трактуют!) языках являются абсолютной ложью. Я в равной степени хорошо владею обоими языками. В случае с интервью Екатерине Осадчей — в этот день я отказалась его давать по одной единственной причине — плохое самочувствие и переутомление, — написала Паша в Instagram.

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Шановні мої друзі, не менш шановні вороги, а також дорогі хейтери та іже з ними! Давайте все ж включимо здоровий глузд і перестанемо продукувати фейки на рівному місці. Я хочу поставити остаточну крапку в цьому штучно вами роздутому скандалi з приводу української мови і мого ставлення до неї. Отже, вашій увазі моя офіційна позиція. Я, Маргарита Паша, є громадянкою України і дуже люблю свою країну. Люблю її багатонаціональність і полікультурність. Я ніколи не ставила під сумнів її державність, національну символіку і державну мову, а також завжди вірила у верховенство права і демократичних свобод її громадян. Тому офіційно заявляю, що всі повідомлення про мою відмову спілкуватися українською або російською (в різних ЗМІ по-рiзному трактують!) мовою є абсолютною брехнею. Це чистої води наклеп і вигадка скривджених заздрісників! Я в рівній мірі добре володію обома мовами і в інтернеті ви можете знайти безліч відео-сюжетів, де я даю інтерв'ю як російською, так і українською мовами. Для мене це не має принципового значення і радикальної позиції на цю тему у мене ніколи не було. У випадку з інтерв'ю для Катерини Осадчої - у цей день я відмовилася його давати з ОДНІЄЇ ЄДИНОЇ ПРИЧИНИ - погане самопочуття і перевтома. З першого дня після фіналу конкурсу я щодня прокидаюся о 4:00 ранку, так як з 6:00 у мене безперервно ефіри на українських телеканалах, фотосесії, інтерв'ю, божевільна кількість заходів, де я зобов'язана бути присутньою, потім тривалі наради з комітетом конкурсу, узгодження графіків на наступний день і так до пізньої ночі. При цьому всьому не варто забувати ще й про підготовку до світового конкурсу, де я сама... АБСОЛЮТНО САМА! .. буду представляти нашу країну перед усім світом. Зараз у мене немає часу на сон, на спілкування з рідними і близькими людьми, немає часу на саму себе! Зараз я вся віддана роботі для моєї країни і її народу! Тому щиро прошу зрозуміти, що я така ж людина, як і ви. У мене також є свої почуття і емоції. Зрештою, у мене є мій організм, який вже ледве витримує ті навантаження, які звалилися на нього. Будьте толерантними, панове! І перш ніж вішати на людей ярлики, подумайте про наслідки. Завжди ваша М.

Публикация от Margarita Pasha (@margoritapasha)

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik отметил, что на Украине был искусственно произведён раскол общества по языковому принципу.

За те несколько лет, в течение которых у власти находился Порошенко, русофобия распространилась с украинского «политического Олимпа» на другие уровни ‒ в СМИ и на бытовой уровень. Судя по всему, новые власти хотели бы снизить в обществе градус бытовой русофобии, начать некую «оттепель» в общественной жизни Украины, но пока ничего не получается, — полагает он.

Ранее News.ru писал, что украинская писательница Лариса Ницой оскорбила таксиста, который отказался говорить с ней по-украински. По словам борца за сохранность языка, водитель является «насильником» и «антиукраинской гнидой». Также писательница высказала своё возмущение службе заказа машин, которая прислала ей такого человека.

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