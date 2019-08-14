https://static.news.ru/photo/d30d95b2-be87-11e9-b1b8-fa163e074e61_660.jpg Оксана Воеводина Фото: Оксана Воеводина/vk.com

«Мисс Москва» Оксана Воеводина неожиданно для всех закрыла свою страницу в Instagram. Теперь аккаунт девушки доступен только для её подписчиков.

По предположениям пользователей, это связано с новостью о том, что семья экс-короля Малайзии Мухаммада V подыскала ему новую жену. Россиянка, по всей видимости, не справилась с эмоциями и решила на время ограничить доступ к своим фотографиям. Ранее подруга бывшей модели Татьяна Андреева рассказала, что Воеводина страдает из-за всего произошедшего. Она также сообщила, что во время беременности женщина восемь раз лежала на сохранении.

Слухи о расставании пары появились в июле. Как сообщил адвокат экс-короля, причиной разлада в отношениях стала неверность Оксаны. Мухаммад V якобы заподозрил, что родившийся в мае этого года первенец не является его сыном. Сама Воеводина отвергла все обвинения и предложила сдать тест ДНК, писал News.ru.