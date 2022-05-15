Миру предрекли новые штаммы COVID-19 из-за КНДР Вирусолог Аграновский спрогнозировал появление новых штаммов коронавируса в КНДР

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Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что резкий подъём заболеваемости COVID-19 в КНДР и Китае грозит миру появлением новых штаммов коронавируса. Эксперт пояснил, что распространение вируса в новой популяции делает возможным появление новых штаммов. Он привёл в пример эпидемию в Индии, где возник штамм «дельта». В этих условиях, по мнению вирусолога, сроки пандемии продлеваются, пишет URA.RU.

В КНДР также могут возникнуть новые штаммы. Кроме того, такое распространение инфекции — это постоянное поддержание состояния пандемии, — поделился Аграновский.

Он при этом добавил, что распространение вируса за пределами Северной Кореи может быть затруднено из-за закрытости государства. Он назвал вакцинацию единственным способом побороть новый очаг заражения.

Врач-психиатр, старший научный сотрудник психоневрологического диспансера Москвы Вадим Хайкин ранее заявил, что через пару месяцев после COVID-19 у пациентов могут развиться три вида нарушений в головном мозге. Эксперт пояснил, что речь идёт о снижении памяти и умственной работоспособности у пожилых людей, о тревожных расстройствах в молодом и среднем возрасте и бессоннице. Он добавил, что в последнем случае нарушению подвержены группы всех возрастов.