Миротворцы Ван и Си Си Цзиньпин намерен 24 февраля впервые изложить свое видение ситуации на Украине

Фото: Li Xueren/Global Look Press

Си Цзиньпин

Находившийся в Европе глава канцелярии комиссии ЦК КПК по международным делам Ван И в разговоре с главным итальянским дипломатом Антонио Таяни сообщил о намерении председателя Си выступить 24 февраля с широкими миротворческими инициативами. Сообщил в качестве жеста доверия, но министр тут же сделал эту новость гласной.

Иными словами, европеец опередил события и не стал дожидаться официального подтверждения от китайских властей. Тем не менее Китай, без сомнения, придает большое значение своему реальному подключению к процессу мирного разрешения украинской головоломки. И такая утечка дала старт многочисленным предварительным прогнозам по поводу предстоящего выступления, поднимая политический вес экономической сверхдержавы.

В принципе, к возросшему авторитету Китая уже неоднократно апеллировали разные причастные к конфликту страны, включая даже самого Зеленского, который вроде бы максимально испортил свои отношения с Пекином. Но Китай избегал конкретного посредничества в конфликте, ограничиваясь благими пожеланиями по его скорейшему окончанию. При этом китайцы признавали законность начатых Россией военных действий, поддерживая ее позиции и в Совбезе ООН.

Теперь же в китайских аналитических кругах все чаще говорят и пишут о том, что фронт на юге Украины стабилизировался, российские силы создали непреодолимую для украинцев полосу обороны, закрывающую основные стратегические направления. А значит, читается между строк, приходит время для переговоров и поисков путей широкого международного обсуждения проблемы.

Фото: Министерство обороны РФ

В принципе, взятие на себя Китаем посреднической роли в украинском конфликте, к чему его давно призывали с разных сторон, поможет Пекину переключить внимание мирового сообщества с последнего обострения отношений с Соединенными Штатами, вызванного полетами таинственных воздушных шаров над американской территорией. Тем более китайцы пока явно не готовы к прямой конфронтации с США, им нужен выигрыш во времени. И активизация миротворческого процесса вполне могла бы сконцентрировать внимание мирового сообщества на европейских делах.

Тем более Китай все это время держался в отношении России благожелательно-нейтральной позиции, его компании соблюдали вводимые санкции, и ни о каком реальном военно-техническом сотрудничестве между двумя странами и речи не было. Так что у Китая нет репутации однозначно пророссийской стороны.

А уж предложит ли председатель Си свои пункты потенциального соглашения или пока просто выскажется за начало конкретных многосторонних переговоров, узнаем очень скоро. Не исключено, что миротворческая речь Си Цзиньпина станет его прелюдией к давно обещанному весеннему визиту в Москву. И он прилетит прежде всего для обсуждения перспектив мирного урегулирования. А такая повестка визита позволит Пекину оставаться на показательно нейтральных позициях, излишне не осложняя свои отношения с США.

Общие положения такого плана в Китае надеются огласить уж к концу февраля. Поскольку в начале марта, как считается, по итогам недавнего съезда КПК в правящих сферах начнется серьезная кадровая ротация. И председателю Си необходимо выступить с позиции успешного деятеля глобального масштаба.

Конечно, китайская «дорожная карта к миру» обречена быть компромиссной по своему характеру. И вряд ли будет отвечать всем нашим стратегическим целям. Но есть надежда, что Киев китайскую инициативу грубо отвергнет. И тем самым не оставит Китаю иного выбора, как реально поддержать Россию.