«Мир будет уже этим летом»: военные Китая предсказали исход СВО NEWS.ru изучил публикации мировых СМИ, посвящённые китайскому плану по урегулированию конфликта на Украине

Фото: Xin Hua/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин на встречах в Москве предложил китайский план урегулирования ситуации на Украине. Президент России Владимир Путин считает, что этот план во многом созвучен российским подходам и мог бы послужить основой для выхода из кризиса. Что пишут на эту тему в мировых СМИ?

Daily Mail: Китай готовит третью мировую

Авторы британской газеты Daily Mail считают, что Китай на самом деле заинтересован, чтобы конфликт на Украине не прекращался. В статье «Что означает встреча Путина и Си Цзиньпина для Третьей мировой войны» эксперты заявляют, что с начала СВО китайские военные тщательно изучают события на Украине с практической точки зрения.

По данным Daily Mail, новые знания, полученные от наблюдений за российскими и украинскими военными Китай планирует использовать при якобы готовящемся вторжении на Тайвань.

Напомним, Тайвань, он же Китайская Республика — частично признанное государство, которое КНР считает своей неотъемлемой частью. Позицию Пекина разделяет и Россия.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Daily Mail полагает, что армия Китая планирует захват Тайваня в ближайшее время. И чтобы все прошло «гладко», китайцам якобы необходимо отвлечь весь мир на Россию и Украину. В издании считают, что даже если российско-украинский мирный договор подпишут, Китай приложит все усилия, чтобы помочь Москве восстановить и модернизировать свой военный потенциал, дабы «заставить Запад не забывать о российской угрозе».

Nikkei: мир будет уже этим летом

В японской газете Nikkei полагают, что Пекин не просто так внезапно предложил мирную инициативу. По данным издания, китайские военные эксперты из государственной Академии военных наук недавно завершили некую симуляцию, которая показала, что боевые действия на Украине закончатся победой России, причем уже этим летом.

Китайское правительство якобы прислушалось к прогнозам и решило приложить руку к готовящемуся историческому событию.

Público ищет настоящего лицемера

Португальская национальная газета Público тоже заподозрила Китай в том, что он «строит из себя ангела мира». Но эксперты издания призывают страны Запада не отворачиваться от китайских предложений, так как это будет «огромной ошибкой». Вместо этого они советуют «ответить лицемерием на лицемерие», проявить заинтересованность в предложенных Китаем пунктах, а затем потребовать, чтобы КНР признала территориальную целостностью Украины.

Аналитики Público считают, что таким образом Китай, с одной стороны, завоюет дипломатические очки за счет внимания к его плану, а с другой, вероятно, рассорится с Москвой, что было бы большой победой для Запада.

The New Indian Express объясняет, чем Западу выгоден конфликт

В индийской ежедневной газете The New Indian Express считают, что план Cи Цзиньпина в любом случае «обречен на провал». В издании убеждены, даже если бы США и ЕС устроили пункты китайской инициативы, они бы ее не приняли.

По мнению The New Indian Express, даже при нынешних обстоятельствах главный враг Запада не Россия, а Китай. Индийские аналитики полагают, что западные страны просто не могут допустить, чтобы ключевую роль в урегулировании конфликта на европейском материке сыграл Китай.

«Для Запада просто немыслимо, чтобы заклятый соперник Китай выступил посредником в европейской войне и добился успеха, поскольку это приведет к тектоническому сдвигу в глобальном лидерстве», — пишут в The New Indian Express.

Фото: The Kremlin Moscow/Global Look Press Си Цзиньпин и Владимир Путин

Также индийцы обращают внимание на то, что Запад и сам не хочет, чтобы конфликт заканчивался, так как он позволяет им на практике испытать свое оружие в бою без прямого вступления конфликт.

Однако не стоит забывать, что в Индии к Китаю очень негативное отношение, хуже только к Пакистану, поэтому ожидать от индийских журналистов добрых слов в адрес Пекина не стоит.

elDiario считает, что Китай все равно молодец

В испанской газете elDiario план Китая назвали «просто компиляцией того, что китайское правительство уже сказало в этом году». В издании считают, что формулировки 12 пунктов слишком общие и трактовать их можно как угодно.

Тем не менее, пишет elDiario, хотя у китайского плана есть недостатки, в нем следует искать плюсы.

«Игнорируя содержание инициативы, уже сам факт, что КНР представила свое видение урегулирования и выложила его на стол перед Россией, — очень позитивный момент», — говорится в elDiario.

Time: китайцы сделали только хуже

В американском журнале Time считают, что китайская инициатива прежде всего показывает, что Пекин больше не боится играть ключевую роль в вопросах внешней политики. В остальном же фактическая польза инициативы, по мнению авторов издания, крайне мала.

Украинский президент Владимир Зеленский, вероятно, никогда не примет мирный план Китая, считают авторы Time, так как он не предусматривает отступления российский войск и возвращения новых субъектов РФ в состав Украины.

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

В Time полагают, что вместо решения кризиса инициатива Китая и ее якобы «пророссийский уклон» могут ухудшить и без того непростые американо-китайские отношения. Как итог, боевые действия на Украине «будут продолжаться и расширяться, так что их никто не сможет контролировать».

The Guardian: русский с китайцем братья навек

«Пустотой» назвали китайские тезисы в британской газете The Guardian. Китай намеренно изложил максимально общие и «безобидные» пункты, чтобы никого не задеть и при этом подчеркнуть свою роль в решении кризиса, полагают авторы.

Издание также отметило холодную реакцию Запада на китайский план. Кроме того, в газете считают, хоть Китай официально и позиционирует себя как нейтральная сторона, на самом деле он разделяет позиции России.

В китайском мирном плане хорошо прослеживается антизападная риторика, пишут в The Guardian. Ее якобы несложно определить, глядя на призывы Китая против эскалации и расширения военных альянсов.

По мнению авторов издания, о пророссийской позиции Китая можно судить и по другим сигналам.

«Холодность и отстраненность Китая указывает на то, что Пекин по-прежнему на стороне России и не будет для них надежным партнером в будущем», — отмечают в издании.

Al Jazeera назвало нового главного миротворца

Эксперты катарского новостного агентства Al Jazeera считают, что Китай изначально представил свой мирный план не столько ради сближения с Москвой, сколько ради налаживания отношений с Европой и США. По данным издания, тесные российско-китайские отношения весь последний год сильно беспокоили Запад, и абстрактными предложениями о мире Пекин как раз стремится подчеркнуть свой нейтралитет, хотя и не слишком удачно.

Тем не менее в Al Jazeera уверены, что громкая реакция всего мира на китайскую инициативу — большой успех для Пекина. В катарском агентстве напоминают, что это уже второй раз за последнее время, когда Китай старается завоевать политические очки, пробуя свои силы в качестве посредника. 10 марта китайские дипломаты помирили двух заклятых врагов на Ближнем Востоке — суннитскую Саудовскую Аравию и шиитский Иран. Возможно, Пекин уверен, что с Россией и Украиной получится так же.

Фото: Han Lin/XinHua/Global Look Press

Какие пункты содержит мирный план Китая по Украине

Китайский план по урегулированию на Украине состоит из 12 пунктов: