Минздрав согласился обсудить с ЕС взаимное признание сертификатов вакцин

Российский Минздрав получил письмо от представителей Евросоюза, в котором предложено взаимно признать электронные сертификаты о вакцинации. В министерстве готовы обсуждать это предложение, сообщает ТАСС.

Мы получили письмо. Готовы встречаться и обсуждать, — заявил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Посол Евросоюза Маркус Эдерер некоторое время назад рассказал, что представители ЕС обратились в российское министерство для обсуждения возможности признания сертификатов, которые будут включать в себя сведения о вакцинации.

9 июня Европарламент утвердил введение цифровых COVID-сертификатов. Эти документы подтверждают факт прохождения вакцинации от коронавируса. Система сертификатов начала действовать с 1 июля. Документ бесплатно выдаётся национальными органами власти, также все желающие могут получить бумажный формат сертификата. Идея о введении во всех 27 государствах ЕС общих документов о вакцинации обсуждалась с начала марта.