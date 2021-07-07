Минздрав Аргентины назвал самую частую побочную реакцию на «Спутник V»

Самой распространённой побочной реакцией после введения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» является головная боль и повышение температуры. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Аргентины.

В докладе ведомства сообщается , что с момента начала вакцинации и до 6 утра 2 июня 2021 года было выявлено 45 728 реакций, связанных с введением препарата, после 12 801 115 прививок.

Из 45 728 случаев 307 реакций были тяжёлыми, то есть потребовали госпитализации, говорится в докладе.

При этом «Спутник V» дал свыше 38 тысяч случаев побочных реакций (548,73 случая на 100 тысяч введённых доз и 2,78 случая тяжелых реакций на 100 тысяч введённых доз) при использовании 6 964 344 доз.

Согласно приведённой статистике, было выявлено 15 278 случаев головной боли, боли в мышцах и суставах, а также 14 397 случаев повышения температуры, сопровождающихся головной болью и болью в мышцах и суставах.

При этом у препарата AstraZeneca было выявлено 3543 побочные реакции (132,34 на 100 тысяч введённых доз и 3,07 тяжелых реакций на 100 тысяч доз) после введения 2 305 351 дозы.

У вакцины Sinopharm выявлено 1270 случаев (34,61 на 100 тысяч доз и 1,19 тяжёлых реакций на 100 тысяч доз) после введения 3 531 420 доз.

Ранее сообщалось, что завод по производству вакцин, на котором также будут выпускать российский препарат «Спутник V», планируют открыть в конце 2022 года в венгерском городе Дебрецен.