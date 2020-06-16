Минюст США вновь разрешил казнить преступников

Министерство юстиции США разрешило возобновить смертные казни по приговорам, вынесенным федеральными судами. Временный запрет действовал с 2014 года.
Глава минюста Уильям Барр назвал возобновление казней долгом государства перед родственниками жертв приговорённых к высшей мере преступников. По
Барр уточнил, что в ближайшее время состоятся четыре казни.
Такой вид наказания упразднили по требованию президента Барака Обамы после того, как в 2014 году сотрудники тюрьмы в Оклахоме потратили час, чтобы найти вену для введения смертельной инъекции. Пересмотр федерального протокола о казнях завершился лишь в 2019 году.
Казни по приговорам региональных судов не прекращались.
Как писал NEWS.ru, пандемия коронавируса заставила штаты приостановиться проведение смертных казней. Первым казнённым с начала пандемии стал Уолтор Бартон, приговор которому привели в исполнение в конце мая в Оклахоме.
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