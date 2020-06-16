Минюст США вновь разрешил казнить преступников

https://static.news.ru/photo/2f72e788-afd4-11ea-9cbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Parley/Global Look Press

Министерство юстиции США разрешило возобновить смертные казни по приговорам, вынесенным федеральными судами. Временный запрет действовал с 2014 года.

Глава минюста Уильям Барр назвал возобновление казней долгом государства перед родственниками жертв приговорённых к высшей мере преступников. По информации «Коммерсанта», сейчас в США около 60 человек оказались в очереди на казнь. Среди них -организатор теракта на Бостонском марафоне Джохар Царнаев.

Барр уточнил, что в ближайшее время состоятся четыре казни.

Такой вид наказания упразднили по требованию президента Барака Обамы после того, как в 2014 году сотрудники тюрьмы в Оклахоме потратили час, чтобы найти вену для введения смертельной инъекции. Пересмотр федерального протокола о казнях завершился лишь в 2019 году.

Казни по приговорам региональных судов не прекращались.

Как писал NEWS.ru, пандемия коронавируса заставила штаты приостановиться проведение смертных казней. Первым казнённым с начала пандемии стал Уолтор Бартон, приговор которому привели в исполнение в конце мая в Оклахоме.