Минстрой России начал оценку затрат на восстановление Донбасса

Минстрой России начал оценивать, во сколько стране обойдётся восстановление инфраструктуры Донбасса, передаёт РИА Новости слова главы ведомства Ирека Файзуллина. Он отметил, что недавно в регионе побывал его заместитель, а специалисты Минстроя уже приступили к работе, но конкретных цифр пока назвать не смог.

Начал, — ответил он на соответствующий вопрос.

В конце апреля в Госдуме заявили, что восстановление инфраструктуры Донбасса окупится, потому что он является крупнейшим промышленным центром региона. Однако, по словам депутата ГД Анатолия Вассермана, никто не будет делать это бескорыстно. Он подчеркнул, что Киев из-за бухгалтерской системы всегда помечал подобные земли как дотационные, несмотря на то что именно Донбасс приносил огромную прибыль бюджету.