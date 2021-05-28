Минск назвал товары Украины, попавшие под индивидуальное лицензирование

https://static.news.ru/photo/5d66cabc-08dd-11eb-8351-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В Белоруссии опубликован полный перечень украинских товаров, попавших под режим индивидуального лицензирования. В него вошли в том числе кондитерские изделия из сахара, шоколад, туалетная бумага, обои, кирпичи, керамическая плитка, школьные ампулы, посевное фермерское оборудование, стиральные машины и мебель. Об этом пишет РИА Новости.

По словам первого заместителя главы МИД Белоруссии Александра Гурьянова, соответствующее постановление правительства Белоруссии стало следствием принятых Украиной решений в экономике. В частности, речь идёт о нарушении режима свободной торговли. Минск готов отменить решение о лицензировании, если Киев пересмотрит антидемпинговые и спецзащитные меры.

По информации постановления, меры об индивидуальном лицензировании вступают в силу через 10 дней и будут действовать в течение 6 месяцев.

Ранее Украина ужаснулась белорусским санкциям в ответ на запрет авиасообщения. В Министерстве экономики назвали действия неоправданными и дискриминационными, поскольку индивидуальный режим лицензирования означает ручной контроль за ввозом украинской продукции в Белоруссию.