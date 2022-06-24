Минобороны: ВСУ собираются разбомбить чумное кладбище в Одессе

Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Минобороны РФ сообщило о провокации, которую готовят ВСУ в Одессе, чтобы обвинить Россию в ударах по опасным объектам. Украинские военные собираются при помощи артиллерии и ракетных систем залпового огня разбомбить кладбище XIX века в районе Привоза (холм Чумка), где хоронили людей, умерших от чумы. Причем ВСУ будут использовать оружие иностранного производства, уточнил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Достоверно установлено, что специалисты 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ готовят очередную циничную провокацию с целью обвинения российских Вооруженных сил в нанесении ударов по потенциально опасным объектам, в результате реализации которой могут пострадать сотни мирных жителей Одессы, — отметил он.

Когда российские войска ударят по скоплению военной техники украинцев, те пустят информацию в СМИ о том, что ВС РФ разрушили опасные погребения, создав в Одессе биологическую опасность.

Украинские военные из батальона «Кракен» собираются устроить провокацию в детской городской больнице в Харькове, чтобы затем обвинить российские войска в нанесении удара по гражданскому объекту, сообщили 23 июня в Минобороны России. На место будущей провокации уже приехали представители западной прессы.